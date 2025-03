Covardia: Adolescente autista é agredido por ex-militar em Manaus (AM) Vítima foi foi atacada com um pedaço de madeira após ser confundido com integrante de grupo que perturbava o agressor Balanço Geral Manaus|Do R7 20/03/2025 - 14h15 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h15 ) twitter

Um adolescente de 14 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi brutalmente agredido por um ex-militar na zona norte de Manaus (AM). O incidente ocorreu após o jovem ser erroneamente associado a um grupo de crianças que perturbava o agressor. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o adolescente foi atacado com um pedaço de madeira.

Uma cobradora de ônibus e uma vizinha salvaram o jovem, que chegou a ser enforcado e agredido também pelo filho do agressor.

A mãe do adolescente, que não quis se identificar, expressou indignação e ressaltou o trauma que a vítima sofreu. O ex-militar foi ouvido pela polícia, mas liberado, gerando revolta entre os familiares e a comunidade. O caso está sob investigação.