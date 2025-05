Criança de 11 anos é apreendida sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas Um jovem de 19 anos, que já havia sido preso, estava com o garoto e também foi detido Balanço Geral Manaus|Do R7 07/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h00 ) twitter

Em Manaus (AM), um menino, de apenas 11 anos, foi apreendido por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, junto com um jovem de 19 anos, Andrew da Silva de Souza, já conhecido pela polícia.

A apreensão ocorreu na zona centro-oeste, onde a polícia encontrou drogas, um caderno de anotações de facção criminosa e um celular.

A denúncia da comunidade foi crucial para a operação, revelando o uso de menores para a distribuição de entorpecentes.

Andrew, que já havia sido preso anteriormente, foi novamente detido, enquanto a polícia investiga a rede de traficantes na região.