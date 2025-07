Criança de 4 anos abusada pelo padrasto e contrai infecção sexualmente transmissível (IST) A irmã de 9 anos também sofria maus tratos do homem de 27 anos, que foi preso no Amazonas Balanço Geral Manaus|Do R7 25/07/2025 - 16h49 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h49 ) twitter

Um homem de 27 anos foi preso no Amazonas acusado de abusar sexualmente de sua enteada de 4 anos, que contraiu uma infecção sexualmente transmissível (IST). A irmã de 9 anos também sofreu maus tratos. A operação da Polícia Civil, em área de difícil acesso, contou com o apoio do Conselho Tutelar. O caso alerta para a importância de observar mudanças de comportamento em crianças.