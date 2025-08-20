Crianças são encontradas sozinhas e sem água em casa no bairro Petrópolis após denúncia à polícia A mãe, de 28 anos, e um jovem de 19 anos foram presos por abandono de incapaz Balanço Geral Manaus|Do R7 20/08/2025 - 17h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h21 ) twitter

Em Manaus (AM), cinco crianças foram resgatadas pela polícia após serem encontradas em condições insalubres e sem supervisão no bairro Petrópolis. A mãe, de 28 anos, e um jovem de 19 anos foram presos por abandono de incapaz. Vizinhos denunciaram a situação após ouvirem gritos e choros. As crianças foram levadas para a delegacia especializada, onde receberam cuidados e alimentação.