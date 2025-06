Criminoso finge ser cliente e assalta drogaria em Manaus (AM) A ação rápida, capturada por câmeras de segurança, ocorreu em plena luz do dia Balanço Geral Manaus|Do R7 27/06/2025 - 13h33 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h33 ) twitter

Um homem armado assaltou uma drogaria no bairro Alvorada, em Manaus (AM), a apenas 100 metros de uma delegacia especializada em roubos. O criminoso fingiu ser cliente antes de sacar a arma e exigir dinheiro e produtos. A ação rápida, capturada por câmeras de segurança, ocorreu em plena luz do dia, destacando a crescente sensação de insegurança na capital amazonense.