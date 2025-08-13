Criminoso se disfarça de cliente, rouba celular de funcionária e foge A vítima, que completava um ano de trabalho no local, ficou apavorada e registrou boletim de ocorrência Balanço Geral Manaus|Do R7 13/08/2025 - 13h09 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h09 ) twitter

Um criminoso, disfarçado de cliente, assaltou um pet shop na zona leste de Manaus (AM), apontando uma arma para a funcionária e roubando seu celular. A vítima, que completava um ano de trabalho no local, ficou apavorada e registrou boletim de ocorrência. A falta de policiamento na região é uma preocupação constante para os moradores. A polícia busca informações sobre o suspeito, que ainda não foi preso.