Criminoso se passa por cliente e assalta mercadinho de bairro em Manaus (AM) O incidente reflete a crescente insegurança, com mais de 400 roubos a estabelecimentos no Amazonas entre janeiro e julho de 2025 Balanço Geral Manaus|Do R7 27/08/2025 - 14h52 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h52 )

Câmeras de segurança capturaram um assalto em um mercadinho no bairro Petrópolis, em Manaus (AM), onde um homem fingiu ser cliente antes de ameaçar a atendente com uma faca e roubar o dinheiro do caixa. O incidente reflete a crescente insegurança, com mais de 400 roubos a estabelecimentos no Amazonas entre janeiro e julho de 2025. A vítima não se feriu, mas o ladrão fugiu. Informações sobre o suspeito podem ser reportadas à polícia.