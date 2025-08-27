Criminoso se passa por cliente e assalta mercadinho de bairro em Manaus (AM)
O incidente reflete a crescente insegurança, com mais de 400 roubos a estabelecimentos no Amazonas entre janeiro e julho de 2025
Câmeras de segurança capturaram um assalto em um mercadinho no bairro Petrópolis, em Manaus (AM), onde um homem fingiu ser cliente antes de ameaçar a atendente com uma faca e roubar o dinheiro do caixa. O incidente reflete a crescente insegurança, com mais de 400 roubos a estabelecimentos no Amazonas entre janeiro e julho de 2025. A vítima não se feriu, mas o ladrão fugiu. Informações sobre o suspeito podem ser reportadas à polícia.