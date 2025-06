Criminosos assaltam clientes em lanchonete na zona leste de Manaus (AM) Dupla foi presa pela polícia com celulares roubados e simulacro de arma de fogo Balanço Geral Manaus|Do R7 30/06/2025 - 13h23 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores da zona leste de Manaus (AM) enfrentam crescente insegurança, após um assalto violento a uma lanchonete no bairro Jorge Teixeira. Criminosos armados roubaram celulares e dinheiro, gerando pânico entre as famílias presentes. A polícia prendeu os suspeitos, mas a sensação de insegurança persiste, com moradores pedindo por mais patrulhamento na área.