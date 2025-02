Criminosos furtam pneus em frente a hospital de Manaus (AM) Polícia já iniciou investigações e busca identificar suspeitos Balanço Geral Manaus|Do R7 24/02/2025 - 16h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grupo de criminosos tem roubado pneus na frente do Hospital João Lúcio, localizado em Manaus (AM). A ação ocorre quando os proprietários dos veículos entram no estabelecimento; ao voltarem, encontram os carros sem os pneus.

Em nota, a direção do hospital informou que não recebeu nenhuma ocorrência formal. A diretoria destacou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Secretaria de Segurança Pública reforçou que ações de policiamento são realizadas rotineiramente na região e que denúncias podem ser feitas pelo número 181.

A Polícia Civil já iniciou as investigações dos roubos e trabalha para a identificação dos suspeitos.