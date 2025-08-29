Criminosos rendem clientes e funcionários durante assalto em panificadora na zona norte de Manaus (AM) Os criminosos levaram celulares, dinheiro e um carro com uma criança, que foi deixada perto do estabelecimento Balanço Geral Manaus|Do R7 29/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h09 ) twitter

Dois homens armados assaltaram uma padaria no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus (AM), rendendo funcionários e clientes. Os criminosos levaram celulares, dinheiro e um carro com uma criança, que foi deixada perto do estabelecimento. Moradores relatam medo constante devido à falta de policiamento na área, onde assaltos são frequentes. Informações podem ser repassadas anonimamente às autoridades.