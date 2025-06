Criminosos são presos em megaoperação após assaltarem sargento da PM em Manaus (AM) A ‘Operação Ajuricaba’, com 30 viaturas e apoio de Forças Táticas, resultou na captura dos suspeitos e apreensão de armas Balanço Geral Manaus|Do R7 05/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h35 ) twitter

Dois homens foram presos, após assaltarem um sargento da Polícia Militar na zona norte de Manaus (AM). A ‘Operação Ajuricaba’, com 30 viaturas e apoio de Forças Táticas, resultou na captura dos criminosos e na apreensão de armas. A ação busca aumentar a segurança no conjunto Viver Melhor, conhecido por atividades criminosas, mas também acontece em outras áreas da cidade.