Criminosos tentam assaltar casa de policial em Manaus (AM) Policial militar reagiu a tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos Balanço Geral Manaus|Do R7 28/02/2025 - 17h18 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h18 )

Um grupo criminoso tentou assaltar a casa de um policial militar no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus (AM), mas foi surpreendido pela reação do agente.

Durante a troca de tiros, um dos assaltantes foi morto, e o policial e sua filha saíram ilesos. Igor Francisco Oliveira Lopes, de 21 anos, foi preso e confessou o crime, indicando o paradeiro de seus comparsas. Drogas foram apreendidas em uma residência próxima, e o caso segue sob investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia.