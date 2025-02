Dama do tráfico e líder do Comando Vermelho são presos Justiça determinou a prisão imediata de Luciane Barbosa Farias e Clemilson dos Santos Farias, vulgo ‘Tio Patinhas’ Balanço Geral Manaus|Do R7 31/01/2025 - 14h58 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h58 ) twitter

O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão de Luciane Barbosa Farias, conhecida como ‘dama do tráfico’, e do marido dela, Clemilson dos Santos Farias, um dos líderes do Comando Vermelho que atua no estado.

Luciane e Clemilson, vulgo ‘Tio Patinhas’, são casados há 13 anos e foram condenados por tráfico, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Luciane foi sentenciada a 10 anos de prisão e Clemilson a 31 anos e 7 meses.

Na quarta-feira (29), a justiça determinou que os dois devem cumprir as penas, imediatamente, em regime fechado.