Dois homens morrem após acidente entre lancha e empurrador no Rio Amazonas A Marinha do Brasil investiga as causas do acidente, enquanto a empresa Hermasa, na qual as vítimas trabalhavam, presta apoio às famílias Balanço Geral Manaus|Do R7 17/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h38 )

Um acidente fluvial no Rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, deixou dois homens mortos na manhã de segunda-feira (16). A lancha em que estavam Ivan Barbosa Cantuário e Rodrigo Oliveira colidiu com um empurrador, após uma pane no motor. A Marinha do Brasil investiga as causas do acidente, enquanto a empresa Hermasa, na qual as vítimas trabalhavam, presta apoio às famílias.