Dois homens são assassinados a tiros no meio da rua, na zona oeste de Manaus (AM) O crime ocorreu quando um atirador desceu de um carro preto e disparou contra as vítimas, Jefferson Cândido de Moraes e Luzivaldo Ferreira Ribeiro

Balanço Geral Manaus|Do R7 16/06/2025 - 13h45

