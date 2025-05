Dois homens são presos suspeitos de abusar sexualmente de filha e enteada Em ambas as situações, as crianças confirmaram os abusos, após mudanças de comportamento notadas pelas mães Balanço Geral Manaus|Do R7 19/05/2025 - 14h34 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Presidente Figueiredo (AM), dois casos de abuso sexual infantil foram registrados. No primeiro, um homem foi preso suspeito de abusar da sua própria filha de 8 anos de idade. No outro, a vítima, de 9 anos, é enteada do agressor. Em ambas as situações, as crianças confirmaram os abusos após mudanças de comportamento notadas pelas mães. Os suspeitos, o pai de 55 anos e o padrasto de 45, aguardam transferência para um presídio na capital. Enquanto isso, as crianças têm recebido apoio psicológico e social.