Dois suspeitos são presos por envolvimento na morte de homem assassinado em Manaus (AM) O crime teria sido motivado por ciúmes, após a vítima se envolver com a companheira de um dos suspeitos Balanço Geral Manaus|Do R7 18/06/2025 - 13h39 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h39 )

Dois homens foram presos em Manaus (AM) suspeitos de envolvimento no assassinato de Robert Martins Avelino, morto a tiros em dezembro de 2024. O crime teria sido motivado por ciúmes, após a vítima se envolver com a companheira de um dos suspeitos. Gabriel Rodrigues Dias Gato, executor, e Marlindo de Oliveira, mandante, foram detidos. Gabriel simulou um assalto antes de disparar contra a vítima.