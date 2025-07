Dono de kitnet vê furto pelo celular e aciona polícia que prende suspeito em flagrante A rápida ação policial resultou na captura do criminoso, que tentava fugir com a ajuda de um mototaxista Balanço Geral Manaus|Do R7 18/07/2025 - 18h23 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h23 ) twitter

Imagens de um furto em Manaus (AM) mostram a prisão de um ladrão em flagrante. O proprietário, monitorando a kitnet à distância, acionou a polícia ao ver o suspeito saindo com objetos de valor. A rápida ação policial resultou na captura do criminoso, que tentava fugir com a ajuda de um mototaxista. Todos os itens roubados foram recuperados e devolvidos ao dono.