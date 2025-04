Drogaria na zona leste de Manaus (AM) é assaltada Dois criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, causando pânico entre clientes e funcionários Balanço Geral Manaus|Do R7 14/04/2025 - 16h57 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h57 ) twitter

Na noite do último dia 11, bandidos roubaram uma drogaria na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, uma das vias mais movimentadas da Zona Leste de Manaus (AM).

Dois criminosos, sem capacetes e de cara limpa, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, causando pânico entre clientes e funcionários. Durante a ação, os assaltantes roubaram celulares e dinheiro, enquanto ameaçavam as vítimas com armas e palavras de baixo calão.

As câmeras de segurança capturaram toda a ação e a polícia está em busca dos suspeitos.