Dupla de assaltantes é presa em flagrante, após roubar motocicleta no bairro Novo Aleixo A polícia monitorou os suspeitos em tempo real graças ao rastreador do veículo Balanço Geral Manaus|Do R7 04/07/2025 - 13h10

Em Manaus (AM), dois homens de Presidente Figueiredo (AM) foram presos após roubarem uma moto no bairro Novo Aleixo. A polícia monitorou os suspeitos em tempo real graças ao rastreador do veículo. A dupla, que planejava uma série de roubos, foi detida no bairro Jorge Teixeira. Ambos já tinham passagens pela polícia. A ação contou com a participação da 30ª CICOM (Companhia Interativa Comunitária) e resultou na apreensão de uma arma falsa e um celular.