Dupla é presa suspeita de forjar sequestro de um deles para extorquir dinheiro da família
A polícia descobriu a farsa ao localizar o suposto cativeiro, onde Rizzatti foi encontrado dormindo
Rizzatti César Fonseca e Priscila Siqueira Lucena foram presos por extorsão, após forjarem um sequestro para extorquir a família de Rizzatti. A polícia descobriu a farsa ao localizar o suposto cativeiro, onde Rizzatti foi encontrado dormindo. O caso mobilizou a delegacia de homicídios e demandou a utilização de todo o efetivo, desviando recursos que seriam utilizados em investigações reais. Ambos enfrentam acusações de extorsão e falsa comunicação de crime.