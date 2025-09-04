Dupla é presa suspeita de forjar sequestro de um deles para extorquir dinheiro da família A polícia descobriu a farsa ao localizar o suposto cativeiro, onde Rizzatti foi encontrado dormindo Balanço Geral Manaus|Do R7 04/09/2025 - 14h04 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h04 ) twitter

Rizzatti César Fonseca e Priscila Siqueira Lucena foram presos por extorsão, após forjarem um sequestro para extorquir a família de Rizzatti. A polícia descobriu a farsa ao localizar o suposto cativeiro, onde Rizzatti foi encontrado dormindo. O caso mobilizou a delegacia de homicídios e demandou a utilização de todo o efetivo, desviando recursos que seriam utilizados em investigações reais. Ambos enfrentam acusações de extorsão e falsa comunicação de crime.