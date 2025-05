Dupla suspeita de matar jovem a facadas é presa em Manaus (AM) De acordo com a delegada do caso, Débora Barreiros, o crime teria sido motivado por ciúmes Balanço Geral Manaus|Do R7 13/05/2025 - 17h20 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h20 ) twitter

Em Manaus (AM), um triângulo amoroso resultou em tragédia com a morte de Kauan da Cruz Silva, de 20 anos, esfaqueado no último dia 30. Jocélio de Almeida Araújo e Josiel dos Santos Bezerra foram presos, acusados de homicídio qualificado. O crime, motivado por ciúmes, ocorreu no bairro Puraquequara, uma área sensível ao tráfico de drogas. A delegada Débora Barreiros investiga a participação de uma terceira pessoa. O caso evidencia a complexidade dos crimes relacionados ao tráfico e a dificuldade das autoridades em lidar com a violência crescente na região.