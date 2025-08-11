Logo R7.com
Dupla usa ‘Chapolin’ para furtar veículos em estacionamentos de Manaus (AM)

Utilizando o dispositivo eletrônico, eles bloqueiam o alarme dos carros, permitindo furtos sem levantar suspeitas

Balanço Geral Manaus|Do R7

Uma dupla criminosa, conhecida como Gangue do Chapolin, tem causado prejuízos em estacionamentos de Manaus (AM). Utilizando um dispositivo eletrônico, eles bloqueiam o alarme dos carros, permitindo furtos sem levantar suspeitas. A polícia prendeu Brayan Madeira e Keven William Mota Soares, responsáveis por diversos roubos, incluindo armas e munições. As investigações continuam para capturar outros envolvidos.

