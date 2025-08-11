Dupla usa ‘Chapolin’ para furtar veículos em estacionamentos de Manaus (AM) Utilizando o dispositivo eletrônico, eles bloqueiam o alarme dos carros, permitindo furtos sem levantar suspeitas Balanço Geral Manaus|Do R7 11/08/2025 - 13h29 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h29 ) twitter

Uma dupla criminosa, conhecida como Gangue do Chapolin, tem causado prejuízos em estacionamentos de Manaus (AM). Utilizando um dispositivo eletrônico, eles bloqueiam o alarme dos carros, permitindo furtos sem levantar suspeitas. A polícia prendeu Brayan Madeira e Keven William Mota Soares, responsáveis por diversos roubos, incluindo armas e munições. As investigações continuam para capturar outros envolvidos.