Em menos de 24 horas, dois acidentes fatais foram registrados na avenida Torquato Tapajós

Dois acidentes fatais em menos de 24 horas, na avenida Torquato Tapajós, em Manaus (AM), ressaltam a falta de faixas de pedestres e a imprudência dos motoristas. Especialistas apontam a necessidade de sinalização adequada e de fiscalização rigorosa para reduzir acidentes. A imprudência dos condutores é destacada como principal causa, mesmo em vias com sinalização existente.