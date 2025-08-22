Em menos de 24 horas, dois acidentes fatais foram registrados na avenida Torquato Tapajós
Especialistas apontam a necessidade de sinalização adequada e fiscalização rigorosa para reduzir acidentes
Dois acidentes fatais em menos de 24 horas, na avenida Torquato Tapajós, em Manaus (AM), ressaltam a falta de faixas de pedestres e a imprudência dos motoristas. Especialistas apontam a necessidade de sinalização adequada e de fiscalização rigorosa para reduzir acidentes. A imprudência dos condutores é destacada como principal causa, mesmo em vias com sinalização existente.