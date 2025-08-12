Em menos de um minuto, dupla em motocicleta assalta morador no bairro Compensa
Moradores do bairro enfrentam crescente insegurança devido ao aumento de assaltos e tráfico de drogas
Moradores do bairro Compensa, em Manaus (AM), enfrentam crescente insegurança devido ao aumento de assaltos e ao tráfico de drogas. Um incidente recente envolveu um subtenente dos bombeiros, assaltado enquanto voltava de uma padaria. A presença de motocicletas com dois ocupantes levanta suspeitas, e a comunidade clama por mais policiamento, já que a criminalidade tem afastado as pessoas das ruas.