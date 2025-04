Empresário é sequestrado e torturado em Manaus (AM) Entre os suspeitos presos, estão um motorista de aplicativo e um policial militar Balanço Geral Manaus|Do R7 01/04/2025 - 14h23 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h23 ) twitter

Um sequestro chocante ocorreu na zona norte de Manaus (AM), envolvendo um empresário que foi torturado e forçado a realizar transferências bancárias.

As imagens da câmera de segurança capturaram o momento do crime, mostrando a abordagem dos criminosos. A vítima foi coagida a transferir mais de R$5 mil via PIX.

Na tarde de ontem (31), a polícia conseguiu prender os envolvidos e suspeita que os criminosos já monitoravam a vítima.

Entre os presos, estão um motorista de aplicativo e um policial militar.

‌



O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.