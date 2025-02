Encontrado corpo de mulher desaparecida após acidente com balsa Mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelos três filhos da vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 21/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h07 ) twitter

No município de Manicoré (AM), o corpo da mulher de 22 anos desaparecida desde o último dia 17, após uma balsa colidir com casas flutuantes, foi encontrado no fim da manhã do último dia 19.

Os três filhos da vítima ainda não foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros, que conta com o apoio de mergulhadores vindos da capital amazonense.