Escolas de samba de Manaus recebem incentivos financeiros para realizar os desfiles deste ano A expectativa é que o carnaval de 2025 seja um dos maiores já realizados na capital Balanço Geral Manaus|Do R7 17/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h37 )

Todas as 24 escolas de samba da cidade de Manaus vão receber verba do governo do Amazonas. O investimento busca fortalecer o desfile, valorizar a cultura carnavalesca na cidade, aquecer a economia e tornar o evento deste ano o maior que Manaus já teve.

O valor repassado será de R$165 mil para cada escola do grupo especial, R$99 mil para as escolas do grupo de acesso A e R$63.250 mil para cada escola do grupo B.