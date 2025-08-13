Falso advogado é preso por aplicar golpe em idoso oferecendo serviços jurídicos inexistentes Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos Balanço Geral Manaus|Do R7 13/08/2025 - 14h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h17 ) twitter

Em Manaus (AM), homem de 34 anos foi preso após ser acusado de aplicar golpes em idosos, oferecendo falsos serviços jurídicos relacionados a ações de busca e apreensão de veículos. Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos. A polícia identificou que ele já respondia a vários processos de estelionato e falsidade ideológica.