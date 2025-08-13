Falso advogado é preso por aplicar golpe em idoso oferecendo serviços jurídicos inexistentes
Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos
Em Manaus (AM), homem de 34 anos foi preso após ser acusado de aplicar golpes em idosos, oferecendo falsos serviços jurídicos relacionados a ações de busca e apreensão de veículos. Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos. A polícia identificou que ele já respondia a vários processos de estelionato e falsidade ideológica.