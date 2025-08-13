Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Falso advogado é preso por aplicar golpe em idoso oferecendo serviços jurídicos inexistentes

Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Manaus (AM), homem de 34 anos foi preso após ser acusado de aplicar golpes em idosos, oferecendo falsos serviços jurídicos relacionados a ações de busca e apreensão de veículos. Ele usava documentos falsos para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros significativos. A polícia identificou que ele já respondia a vários processos de estelionato e falsidade ideológica.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.