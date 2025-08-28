Falso mototaxista é preso suspeito de abusar sexualmente de duas mulheres em Manacapuru (AM) O homem de 45 anos, identificado como pastor, abordou as vítimas, de 18 e 26 anos, desviando-as de suas rotas Balanço Geral Manaus|Do R7 28/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manacapuru (AM), um homem de 45 anos, identificado como pastor, foi preso por estuprar duas mulheres enquanto fingia ser mototaxista. As vítimas, de 18 e 26 anos, foram abordadas e desviadas de suas rotas. A polícia investiga outros possíveis crimes cometidos pelo suspeito, que já possui antecedentes por estupro. A delegada Joyce Coelho lidera as investigações e incentiva que outras vítimas denunciem.