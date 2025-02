Falta de faixa de pedestres causa acidentes na Avenida Solimões Via, que fica no Distrito Industrial, em Manaus (AM), é de trânsito intenso de caminhões

Balanço Geral Manaus|Do R7 30/01/2025 - 15h34 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share