Família acredita que mulher desaparecida tenha ido se encontrar com homem com quem se relacionava
Balanço Geral Manaus|Do R7
22/07/2025 - 13h35

Antônia Vicente, de 49 anos, desapareceu em Tapauá (AM) após sair para encontrar um amigo. A última vez que foi vista foi em imagens de segurança no porto local. O principal suspeito, Airton Milome Barros, também está desaparecido, e um mandado de prisão foi emitido contra ele. A família, em desespero, busca por respostas enquanto a polícia intensifica as investigações.