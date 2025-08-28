Família de Jones Lopes, homem espancado e morto por motociclistas, ainda aguarda uma resposta da justiça
O incidente ocorreu na avenida Autaz Mirim, onde motociclistas o agrediram violentamente
Jones Mota Lopes, de 55 anos, foi brutalmente espancado até a morte após um acidente de trânsito em Manaus (AM). O incidente ocorreu na avenida Autaz Mirim, onde motociclistas o agrediram violentamente. A polícia identificou três suspeitos, com dois deles sendo presos e um em liberdade. A família clama por justiça, enquanto o caso aguarda julgamento. A comunidade busca respostas para essa tragédia que chocou a cidade.