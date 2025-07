Família de MC Thiago cobra justiça após acusado ser colocado em liberdade Patrick foi preso em Coari (AM), mas liberado após o fim da prisão temporária sem decisão judicial sobre a preventiva Balanço Geral Manaus|Do R7 02/07/2025 - 14h31 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h31 ) twitter

A família de MC Thiago, assassinado na zona sul de Manaus (AM), protesta em frente ao fórum Henoch Reis contra a soltura de Patrick Silva, suspeito do crime. Patrick foi preso em Coari (AM), mas liberado após o fim da prisão temporária sem decisão judicial sobre a preventiva. A mãe de Thiago e o advogado Alexandre Torres Junior criticam a inércia do Judiciário e pedem justiça para evitar novas tragédias.