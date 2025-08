Família vive angústia há mais de um ano com sumiço de mãe e filhos no interior do AM O principal suspeito é o ex-companheiro, Alexsandro da Silva, que fugiu após ser preso

Balanço Geral Manaus|Do R7 06/08/2025 - 18h05

