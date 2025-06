Famílias dilaceradas: 670 pessoas desapareceram no Amazonas em 2024 A parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança busca agilizar investigações, enquanto a coleta de DNA e a mobilização nacional de identificação são reforçadas Balanço Geral Manaus|Do R7 16/06/2025 - 17h28 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Milhares de famílias brasileiras vivem o drama do desaparecimento de entes queridos, com mais de 66 mil casos registrados no último ano. A parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança busca agilizar investigações, enquanto a coleta de DNA e a mobilização nacional de identificação são reforçadas. A dor e a esperança se misturam na busca incessante por respostas e reencontros.