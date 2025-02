Feirantes do São José denunciam condições insalubres do local Em imagens feitas por eles, ratos e baratas aparecem andando entre os corredores Balanço Geral Manaus|Do R7 20/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h34 ) twitter

Feirantes do São José 2, na zona leste de Manaus (AM), reclamam das péssimas condições do local. Em imagens feitas pelos próprios comerciantes, é possível ver ratos andando entre as barracas e inúmeras goteiras. O estado de insalubridade em que o lugar se encontra vem afugentado os clientes.