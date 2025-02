Festa da Castanha, em Tefé (AM), é investigada por gasto milionário Prefeitura da cidade teria desembolsado mais de R$2 milhões com a contratação de shows. A cidade recentemente declarou situação de emergência Balanço Geral Manaus|Do R7 30/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h27 ) twitter

O Ministério Público do Amazonas está investigando o valor pago pela prefeitura de Tefé (AM) em shows para a 22ª edição da Festa da Castanha, que acontecerá em maio. De acordo com informações, os artistas contratados, Simone Mendes e Pablo, receberam R$900 mil cada. O cantor Marcynho Sensação também fará parte da festa, mas por um valor menor, de cerca de R$300 mil.

O argumento do MP é que a cidade de Tefé declarou emergência recentemente, devido à estiagem, e não teria dinheiro para investir no festival. Por isso, o órgão está investigando a legalidade e a razoabilidade do pagamento, além da saúde orçamentária do município.