Fila de distribuição de drogas é vista em Manaus Vídeo gravado por populares mostrou moradores em situação de rua recebendo entorpecentes, gratuitamente, no centro da cidade Balanço Geral Manaus|Do R7 29/01/2025 - 14h21 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No centro de Manaus (AM), no último fim de semana, populares filmaram uma fila de moradores em situação de rua, que estariam recebendo drogas de graça.

Após tomar conhecimento do fato, que aconteceu na região conhecida como ‘Boca da Onça’, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou uma operação no local e conduziu várias pessoas à delegacia para serem qualificadas. Além disso, os barracos dos moradores que viviam no local foram demolidos.

A operação teve como objetivo coibir que a situação ocorra novamente. De acordo com a polícia, ainda é necessário uma ação interagências, que envolva órgãos sociais, para resolver o problema e dar acolhimento às pessoas carentes que vivem na região.