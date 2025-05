Filho abusa de mãe de 98 anos com necessidades especiais no Amazonas Idosa, que necessitava de cuidados especiais, vivia em condições sub-humanas, sendo privada de alimentos e higiene Balanço Geral Manaus|Do R7 09/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h50 ) twitter

Um homem de 52 anos foi preso por abusar sexualmente de sua mãe, de 98 anos, em Manacapuru, próximo a Manaus (AM). A idosa, que necessitava de cuidados especiais, vivia em condições sub-humanas, sendo privada de alimentos e higiene. A denúncia anônima levou à prisão do agressor, que também se apropriava do benefício financeiro da mãe. A vítima, agora, recebe apoio em um abrigo, enquanto as investigações continuam para identificar possíveis coniventes.