Filho mata pai com tiro de espingarda em Tefé (AM) Pedro Amaral Pantoja, de 52 anos, foi morto por Sideone da Silva Pantoja, de 23 anos Balanço Geral Manaus|Do R7 31/01/2025 - 15h01 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h01 )

Na zona rural de Tefé (AM), um homem foi preso por matar o próprio pai. Pedro Amaral Pantoja, de 52 anos, foi morto por Sideone da Silva Pantoja, de 23 anos, que era envolvido com a criminalidade.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (29), após o almoço, quando Pedro conversou com o filho e pediu para que ele saísse do mundo do crime. Sideone se revoltou com os conselhos do pai e o matou com um tiro de espingarda, na frente da mãe e de um irmão.

A polícia foi acionada e conseguiu capturar Sideone, que havia fugido para uma área de mata. Ele foi preso e está à disposição da justiça.