Filhotes de onça pintada resgatados recebem cuidados do Ibama Após uma viagem de 347 km, os filhotes chegaram saudáveis e estão em quarentena, recebendo alimentação adequada Balanço Geral Manaus|Do R7 07/04/2025 - 12h13 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h13 )

Os filhotes de onça pintada, Mani e Coré, foram resgatados por ribeirinhos e agora recebem cuidados veterinários do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em Manaus (AM).

Após uma viagem de 347 km, os filhotes chegaram saudáveis e estão em quarentena, recebendo alimentação adequada.

O Ibama, único centro de triagem de animais silvestres no Amazonas, espera devolver os filhotes à natureza.

A história enfatiza a importância do resgate e tratamento de animais silvestres na Amazônia, com a expectativa de um final feliz para esses símbolos da floresta.