Fiscalização da ANVISA apreende cerca de 167 quilos de alimento vencido em frigorífico de Manaus (AM)
Nessa operação, uma padaria foi interditada e outros três estabelecimentos receberam multa por irregularidades
Uma ação da vigilância sanitária resultou na apreensão de mais de 160 quilos de alimentos vencidos em um comércio de frios no bairro Educandos, em Manaus (AM). A fiscalização ocorreu após denúncia à ouvidoria. Além disso, quatro comércios no centro foram inspecionados, com uma padaria interditada por falta de higiene e outros locais autuados por ausência de licença sanitária e problemas estruturais.