Fiscalização da ANVISA apreende cerca de 167 quilos de alimento vencido em frigorífico de Manaus (AM) Nessa operação, uma padaria foi interditada e outros três estabelecimentos receberam multa por irregularidades Balanço Geral Manaus|Do R7 02/09/2025 - 13h55 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h55 )

Uma ação da vigilância sanitária resultou na apreensão de mais de 160 quilos de alimentos vencidos em um comércio de frios no bairro Educandos, em Manaus (AM). A fiscalização ocorreu após denúncia à ouvidoria. Além disso, quatro comércios no centro foram inspecionados, com uma padaria interditada por falta de higiene e outros locais autuados por ausência de licença sanitária e problemas estruturais.