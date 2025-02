Funcionária de mercadinho e cliente são ameaçados durante assalto ao estabelecimento Suspeito levou um celular e R$4 mil que estavam no caixa Balanço Geral Manaus|Do R7 11/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança do mercadinho localizado na zona sul de Manaus (AM) registraram um homem anunciando o assalto a mão armada. Ele levou cerca de R$4 mil do caixa e o aparelho celular da funcionária.

O boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil está investigando o caso.