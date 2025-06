Garimpeiro morre após explosão de draga em Japurá (AM) O homem, que gravou um vídeo antes da explosão, sofreu queimaduras graves e perdeu a vida a caminho do hospital Balanço Geral Manaus|Do R7 05/06/2025 - 14h26 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h26 ) twitter

Um garimpeiro morreu, após se aproximar de uma draga destruída no município de Japurá, no Amazonas. O incidente ocorreu durante uma operação da Polícia Federal e do Exército contra o garimpo ilegal. O homem, que gravou um vídeo antes da explosão, sofreu queimaduras graves e perdeu a vida a caminho do hospital.