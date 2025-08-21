Gata grávida fica 2 dias presa em grade e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Manaus (AM) O resgate mobilizou a comunidade local e foi destaque no programa Balanço Geral Manaus Balanço Geral Manaus|Do R7 21/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h18 ) twitter

Uma gata grávida ficou presa em uma grade por dois dias na zona sul de Manaus (AM), chamando a atenção dos moradores com seus miados altos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o uso de ferramentas especiais, conseguiu libertar o animal. O resgate mobilizou a comunidade local e foi destaque no programa Balanço Geral Manaus, que acompanhou a situação e o estado da gata após o resgate.