Grupo invade casa na zona norte de Manaus e mata homem que já tinha várias passagens pela polícia Sete criminosos invadiram a residência, expulsando a mãe e a avó da vítima antes de executá-lo Balanço Geral Manaus|Do R7 05/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h13 )

Um jovem de 18 anos, conhecido como ‘Parazinho’, foi brutalmente assassinado com mais de 30 tiros em sua casa na zona norte de Manaus (AM). Sete criminosos invadiram a residência, expulsando a mãe e a avó da vítima antes de executá-lo. Três suspeitos já foram presos, incluindo um adolescente. A polícia continua as buscas pelos demais envolvidos, enquanto a comunidade se recupera do choque causado por este crime violento.