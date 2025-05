Homem com mais de 20 passagens é preso por agressão e ameaça à ex-companheira Com uma ficha criminal extensa pelos mesmos crimes, além de estelionato, ele foi localizado após um ano foragido Balanço Geral Manaus|Do R7 30/05/2025 - 17h34 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wesley Costa dos Santos, de 27 anos, foi preso por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, em Manaus, (AM). Com uma ficha criminal extensa pelos mesmos crimes, além de estelionato, ele foi localizado após um ano foragido. A polícia destaca sua periculosidade e múltiplas medidas protetivas contra ele. O criminoso se passava por detetive particular para enganar suas vítimas.