Homem de 52 anos descumpre medida protetiva e é detido em avião a caminho dos EUA
Um homem de 52 anos foi detido em um avião a caminho dos Estados Unidos, após violar uma medida protetiva contra sua madrasta. Interceptado no Panamá, ele já possuía histórico de violência familiar. A prisão foi coordenada pela Polícia Federal e autoridades locais. O caso destaca a importância de denunciar violência doméstica, especialmente em ambientes familiares.