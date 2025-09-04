Homem de 52 anos descumpre medida protetiva e é detido em avião a caminho dos EUA O acusado, que já possuía histórico de violência familiar, violou a medida contra sua madrasta Balanço Geral Manaus|Do R7 04/09/2025 - 16h26 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h26 ) twitter

Um homem de 52 anos foi detido em um avião a caminho dos Estados Unidos, após violar uma medida protetiva contra sua madrasta. Interceptado no Panamá, ele já possuía histórico de violência familiar. A prisão foi coordenada pela Polícia Federal e autoridades locais. O caso destaca a importância de denunciar violência doméstica, especialmente em ambientes familiares.