Homem desaparece após ser arrastado por correnteza durante chuva forte em Manaus (AM) Equipes do Corpo de Bombeiros enfrentam dificuldades devido ao alto volume de água no igarapé do conjunto Nova República Balanço Geral Manaus|Do R7 05/03/2025 - 18h50 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h50 )

As buscas por Josiel Paes Feitosa, arrastado pela correnteza durante uma forte chuva na zona leste de Manaus (AM), continuam intensas. Equipes do Corpo de Bombeiros concentram esforços no conjunto Nova República, onde o igarapé, com volume elevado, dificulta as operações.

Segundo os bombeiros, o corpo pode estar preso em entulhos ou ter sido levado ao Rio Negro. Com previsão de mais chuvas, 40% do volume esperado para o mês já foi registrado, aumentando a preocupação dos moradores e os desafios para as equipes de resgate.